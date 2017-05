Un ex-commissaire scolaire mis en demeure

La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) subit les foudres de la Coalition avenir Québec qui lui reproche de vouloir faire taire un ex-commissaire scolaire.



TVA Nouvelles a appris que Claude Girard, qui a dénoncé la semaine dernière la façon dont un bail de location a été renouvelé avec une compagnie de Marc Bibeau, a reçu samedi une mise en demeure des procureurs de la Commission scolaire.



En entrevue à TVA Nouvelles ainsi qu'au «Journal de Montréal», M.Girard a raconté la façon dont la proposition de renouvellement du bail leur avait été présentée le 23 juin 2009.

«On demande un huis clos, puis là, ça déboule l'affaire, avait déclaré l'ex-commissaire scolaire. Ç’a duré 10 minutes. Pendant qu'on nous passe des documents dits confidentiels, on nous parle et il y a du bruit, certains commissaires ont hâte de partir, il est 22h30 ou 22h50. C'était un montage qui moi, m'insultait. Pour une commission scolaire qui dit que le respect, c'est la première valeur, on n’a pas respecté le conseil.»



En réaction, les avocats de la Commission scolaire écrivent : «Par cette affirmation, vous portez atteinte à la réputation de la CSSMI et de son directeur général, Jean-François Lachance. Vous affirmez que la présentation du dossier était un montage, laissant entendre qu'il s'agissait d'une mise en scène orchestrée et malhonnête de la part de M. Lachance. À titre d'ancien membre du conseil des commissaires, vous n'êtes pas sans savoir que le directeur général n'a aucun pouvoir d'imposer le déroulement de la présentation d'un point au conseil des commissaires. Ce pouvoir appartient aux commissaires, lesquels peuvent poser toutes les questions qu'ils jugent pertinentes et demander tous les délais qu'ils jugent nécessaires en fonction des circonstances.» Les procureurs de la CSSMI demandent à M. Girard de cesser ses «allégations mensongères et préjudiciables».



La semaine dernière, notre Bureau d'enquête dévoilait que le directeur général de la Commission scolaire, M. Lachance, a affirmé à la police avoir fait l'objet de pressions pour que son organisation renouvelle son bail avec une entreprise de Marc Bibeau. «Les négociations étaient assez corsées avec M. Bibeau», affirme le directeur Lachance, dans une déclaration policière à laquelle nous avons eu accès. «J'ai reçu un message d'une personne dont je désire garder l'anonymat à l'effet que Dan Gagnier, chef de cabinet du premier ministre, passait un message sur le fait que je devrais lâcher-prise dans ces négociations avec Marc Bibeau, car ça pouvait aller mal pour moi point de vue professionnel.»



Pour sa part, la CAQ estime que cette histoire est très grave. «On parle d’un directeur général de commission scolaire qui s’en prend à un sonneur d’alerte parce qu’il a voulu dénoncer le système d’influence libéral! s’exclame Jean-François Roberge, député caquiste de Granby. De plus, cette affaire implique directement l’ex-chef de cabinet de Jean Charest, Dan Gagnier. Est-ce que c’est en lui offrant des locations de ce genre que le PLQ remerciait Marc Bibeau pour les millions qu’il ramassait ? Encore une fois, on va certainement voir les libéraux fermer les yeux sur cette pratique outrageuse de la commission scolaire, pour défendre leurs petits amis. »