Un macaque voit le jour par césarienne

Le Zoo de Granby compte un nouveau pensionnaire alors qu’un macaque japonais a vu le jour par césarienne au cours des dernières semaines. Le parc zoologique en a fait l’annonce aujourd’hui.

Selon le Zoo de Granby, ce sont des employés qui ont remarqué qu’une femelle macaque japonais, Zoé, s’apprêtait à donner naissance. Comme le bébé n’était toujours pas né quelques heures plus tard et que la femelle était «visiblement inconfortable et faible», le Zoo a réalisé un examen sous anesthésie.

Une échographie a alors permis de voir que le bébé était vivant, mais qu’il n’arrivait pas à sortir de manière naturelle, ce qui a mené à une césarienne d’urgence le 11 avril. L’opération a ainsi mené à la naissance d’une femelle de 386 grammes.

Comme Zoé ne produit pas de lait, le bébé macaque est nourri à la bouteille par les employés du zoo. La mère a quant à elle déjà réintégré le groupe de 14 macaques.

«Dès que possible, la petite femelle sera elle aussi introduite avec certains de ses congénères dans le but de favoriser l’apprentissage de comportements sociaux propres à l’espèce et sera réintégrée à sa grande famille par la suite», explique le Zoo de Granby.