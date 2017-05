Un père endeuillé par le suicide de son ado veut aider

Le deuil d’un enfant est la pire épreuve qui soit et quand il s’agit du suicide de son fils de 12 ans, comment continuer à vivre, surmonter son chagrin, arrêter de se culpabiliser? Trouver un sens à sa vie, une passion et ultimement faire de la sensibilisation auprès des jeunes répond Carl Laplante, le père de Jakoby qui s’est enlevé la vie en 2012.

Plus de quatre ans ont passé depuis la mort de son fils, mais le papa du préadolescent est toujours un homme souffrant. Il tient toutefois à parler de drame qui a secoué toute sa famille, il veut aider.

«C’était le clown de la famille. Je ne l’ai jamais vu pleurer dans sa chambre. Je n’ai rien venu venir. Encore aujourd’hui, je ne comprends pas», souffle Carl Laplante.

Le jour où il a commis l’irréparable, Jakoby avait joué avec un briquet et du papier de toilette à l’école. Son père informé de la situation l’avait grondé. De retour à la maison, M. Laplante est allé faire une course, laissant l’enfant seul dans sa chambre.

À son retour, son fils avait mis fin à ses jours en laissant un message à ses parents où il leur demandait pardon et leur disait qu’il les aimait.

Avoir une passion

«La police a fait enquête auprès de l’école, de la famille, de ses amis [...] Il avait un mal-être en lui, il n’en parlait jamais. J’imagine qu’il ne voulait pas nous inquiéter avec ça», dit le père de Drummondville.

Carl Laplante est certain que plusieurs enfants et adolescents à l’image de Jakoby sont incapables de parler à leurs parents de leur détresse, de leur confier leur mal de vivre ou leurs problèmes. Il invite les jeunes à se tourner vers un ami, un proche, un professeur, quelqu’un en qui ils ont confiance. Il veut d’ailleurs aller à leur rencontre dans les écoles pour faire de la prévention.

«Ils ne vont pas en parler aux parents pour ne pas leur faire peur, leur faire de la peine. Il faut leur dire de se trouver une passion pour canaliser leur mal-être ou que les parents trouvent une passion à leur jeune. Moi, c’est la peinture et ça m’a aidé.»

Le papa de Jakoby n’a pas vu «13 Reasons Why» diffusée sur Netflix qui crée un engouement tel auprès de jeunes que les commissions scolaires sont grandement préoccupées et il ne la regardera pas. Il n’a aucun intérêt pour la série où une adolescente explique son suicide.

«Si le but de la série est de s’ouvrir et de parler à des gens et non de passer à l’acte, si ça peut juste sauver une vie», souhaite Carl Laplante.