Un premier one man show pour Yves P Pelletier

Yves P Pelletier est prêt à tenter l'aventure de l'humour en solo. Le membre de RBO amorcera donc le 28 août à Laval le rodage de «Moi?», son tout premier one man show.

La tournée s'amorcera à Montréal, au Monument-National, les 17 et 19 janvier 2018, avant de se poursuivre dans plusieurs villes du Québec.

À 56 ans, l'artiste a envie de parler de lui devant public. «Aujourd'hui, tout le monde est centré sur son nombril. Pourquoi pas moi?», questionne-t-il dans un communiqué.

En signant les textes de son premier spectacle seul en piste, il a choisi de braquer à nouveau les projecteurs sur ses personnages les plus connus et appréciés tels que Monsieur Caron, l'extraterrestre Stomgol et le lecteur de nouvelles pour les malentendants.

«Je veux parler de moi, mais je ne sais pas vraiment qui je suis, explique-t-il. J'ai une image de gars excentrique. Mais dans la vie, je suis une personne encore plus ridicule.»

La mise en scène de «Moi?» a été confiée à Pierre-François Legendre.

Il est possible de se procurer des billets en ligne (evenko.ca) pour de nombreuses représentations offertes en rodage ou non.