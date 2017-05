Une mère en colère: sa fillette de 6 ans s’enfuit de la maternelle

Une fillette de 6 ans est rentrée toute seule à la maison, alors qu’elle devait être à l’école, vendredi dernier lors d’une journée pédagogique, à Montréal.

Accompagnée d’une jeune amie, la gamine aurait profité de l’inattention des surveillants et aurait pris la fuite.

Selon ce qu'a appris TVA Nouvelles, les deux jeunes filles sont sorties après un défi proposé par d’autres enfants de la maternelle et sont allées jouer dans un parc.

Après le défi, une des fillettes a décidé de rentrer à l’école, mais l’autre a poursuivi sa route et est rentrée chez elle, un kilomètre plus loin.

La mère, qui avait inscrit sa fille au service de garde, a été très surprise quand elle a vu sa fille arriver à la maison, surtout qu’elle n’avait reçu aucun appel de l’école encore.

La maman n’avait aucune idée pourquoi sa fille n’était pas à l’école, alors qu’elle aurait dû y être.

«Elle aurait pu se faire kidnapper, se faire écraser», confie Priscilla Cloutier-Tremblay, mère de la fillette de 6 ans.

«Souvent, on va en parler seulement quand ces choses là arrivent, mais je me suis dit que je ne pouvais pas laisser ça comme ça et ne pas en parler», explique Mme Cloutier-Tremblay.

«Ce qui me choque le plus, c’est les deux intervenants qui n’ont jamais vu, en 20 minutes, qu’il manquait deux enfants dans l’école», ajoute la mère de famille.

L’école a été avisée et dit qu’elle prendra les mesures nécessaires.

La Commission scolaire doit faire le point lundi après-midi.