100 maires de grandes villes étrangères de passage à Montréal

Cent maires des plus grandes villes du monde, dont ceux de Paris, Berlin, Mexico et Chicago, seront de passage à Montréal du 19 au 22 juin dans le cadre d'un congrès de l'organisation Métropolis.

Le maire de Montréal, qui est également président de Métropolis, espère que cette conférence permettra de faire la promotion de Montréal dans le milieu de la recherche et du développement, le milieu universitaire et comme ville d’accueil pour des congrès et des événements internationaux.

La ministre québécoise des Relations internationales, Christine St-Pierre, a mentionné mardi que ce sera également l’occasion de réunir des maires de villes des Grands Lacs, comme Milwaukee, Detroit et Chicago, pour établir un plan de match face à la menace de l’administration américaine de réduire le budget destiné à la protection des Grands Lacs.