Bacon pourra rester chez sa propriétaire

Après une décision de la Cour municipale, la propriétaire d’un microcochon pourra garder son compagnon chez elle, à Trois-Rivières.

La Cour municipale a tranché, Bacon n’est pas un animal de ferme. Le fait que l’animal dort parfois dans le lit de sa propriétaire a aidé le tribunal à formuler sa décision.

«Quand j’ai appris la décision, j’ai pleuré de joie. J’étais heureuse, c’est une grande satisfaction», raconte Catherine Richard-Daigneault, propriétaire de Bacon.

Rappelons que l’été dernier, un voisin avait fait une plainte. La Ville avait alors décidé d’appliquer son règlement municipal qui veut que les animaux de ferme soient autorisés, mais seulement dans les zones agricoles. Or, la propriétaire de Bacon soutenait qu’il s’agissait d’un animal de compagnie.

Elle ajoute que ce dernier ne fait pas de bruit, ne dégage pas d’odeur et qu’il reste toujours avec elle. Elle s’est battue et a même obtenu l’appui des citoyens. Plus de 3000 personnes ont signé une pétition défendant sa cause.

Elle s’est rendue au conseil municipal et a présenté son microcochon au maire de Trois-Rivières. Malgré tout, la Ville maintenait le règlement et lui demandait de se départir de son animal.

La Ville n’amendera pas son règlement, précisant que la jurisprudence sera suffisante dans ce dossier.