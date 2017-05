CHSLD: Barrette refuse d’imiter le modèle ontarien

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette persiste et signe: pas question d’imiter le modèle ontarien en légiférant pour garantir au moins deux bains hebdomadaires aux aînés en CHSLD.

Comme le révélait notre Bureau parlementaire, lundi, l’Ontario a adopté une loi et une réglementation au cours des dernières années afin d’assurer un minimum de deux bains par semaine, en plus des soins des dents et ongles, aux résidents des foyers de soins de longue durée.

Au Québec, seule une règle non écrite d’un bain minimum par semaine existe dans les Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Pour le ministre Barrette, nul besoin de procéder par règlement pour offrir le service.

«Rien n’empêche, actuellement, notre réseau de donner plus d’un bain par semaine aux personnes âgées. Rien», a répété le ministre de la Santé, en faisant valoir que 65 millions $ ont été investis récemment afin d'embaucher davantage de préposés aux bénéficiaires.

Il n’y aura pas de loi

«Ce que le collègue nous demande, c’est de faire des lois pour une situation qui ne doit pas être loi», a statué le Dr Barrette, lorsque relancé à ce sujet par le député caquiste François Paradis, lors de l’étude des crédits budgétaires.

Selon le ministre Barrette, légiférer ne ferait que régler un enjeu de «perception» plutôt que d’adapter les soins aux besoins des gens.

«Tous nos aînés, sans exception, à tous les jours toute l’année durant, reçoivent des soins d’hygiène complets et appropriés», a assuré M. Barrette.

Le ministre a raconté une fois de plus que lors de visites récentes en CHSLD, des familles lui ont rapporté qu'il fallait, pour certains aînés, jusqu’à «une semaine pour s’en remettre» lorsqu'ils prennent le bain.

«Le ministre s’entête à répéter qu’on va traumatiser des gens», a dénoncé M. Paradis, en rappelant qu'il réclame une norme minimale seulement «pour ceux et celles qui le veulent et qui le peuvent».

Le député caquiste de Lévis, qui en fait son cheval de bataille depuis le scandale du marché des bains au noir, il y a deux ans, accuse maintenant le ministre Barrette de «ridiculiser» le modèle ontarien en refusant de s’en inspirer.