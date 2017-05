Comment rater ses photos de voyage en 6 étapes faciles

En voyage, les photos nous permettent d’immortaliser de très beaux souvenirs. Encore faut-il ne pas les rater. Voici ce que vous ne devez absolument pas faire lors de votre prochaine escapade.

1. Ne pas vérifier son matériel avant de partir.

Dans votre tête, vous vous dites que tout est en ordre, car vous n’avez pas touché à votre appareil photo depuis la dernière fois que vous l’avez utilisé. Sauf qu’une fois sur place, vous vous rendez compte qu’il n’y a plus d’espace sur votre carte mémoire, que vous n’avez pas sauvegardé les photos qui s’y trouvent, que la batterie est déchargée et que, cerise sur le «sundae», vous avez oublié le chargeur pour la recharger. Si cela vous arrive, votre cellulaire pourra toujours vous sauver la mise comme appareil photo de secours.

2. S’acheter un nouvel appareil juste avant d’aller en voyage.

Ça fait des mois que vous économisez pour vous acheter un appareil photo dernier cri, et vous l’avez finalement entre vos mains à quelques jours de votre voyage. Même si vous comptez utiliser le mode automatique de l’appareil, il est plus judicieux de vous en servir quelques fois avant votre prochaine escapade. Ne pas savoir comment zoomer ou faire la mise au point vous fera gâcher de bons clichés.

3. Rater sa mise au point.

À moins d’être un grand amateur d’art abstrait, des photos de vacances floues ne valent pas grand-chose. Petit conseil: vérifiez toujours, ou du moins quand c’est possible, les photos que vous venez de prendre. Si vous réalisez immédiatement qu’un cliché est raté, vous pourrez en prendre un autre sur-le-champ.

4. Utiliser un objectif sale.

Traces de doigts, poussières, gouttelettes d’eau... Autant d’éléments qui peuvent gâcher non pas une, mais toute une série de clichés de vacances. Et le pire dans tout ça, c’est qu’on ne s’en rend pas forcément compte sur les écrans de taille plutôt modeste de nos appareils photo et de nos cellulaires. Alors, mieux vaut prévenir que guérir: développez le réflexe de nettoyer assez régulièrement les vitres de vos objectifs avec une lingette douce et propre.

5. Se mettre face au soleil.

L’une des règles élémentaires en photographie est d’éviter le contre-jour, c’est-à-dire photographier face au soleil (certains photographes expérimentés s’en font une spécialité, mais c’est tout un art). Si vous n’avez pas d’autre choix que de vous mettre face au soleil, utilisez le flash, car il rendra votre sujet visible au premier plan. Évitez également de poser votre sujet avec le soleil en plein visage, sinon il aura tendance à fermer les yeux. Placez-le plutôt de côté.

6. Ne pas diversifier ses angles de vue.

Il n’y a rien de mal à prendre des clichés que tous les voyageurs ont déjà faits avant vous, mais essayez quand même de sortir des sentiers battus. N’hésitez pas à multiplier et diversifier vos angles de vue (contre plongée, de proche, de loin).