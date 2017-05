Des liens étroits entre Zampino et Trépanier

Des liens étroits unissaient le collecteur de fonds Bernard Trépanier et l’ex-numéro 2 de la Ville de Montréal Frank Zampino, a témoigné un ancien chef de l’opposition municipale ce mardi au procès Contrecoeur.

«À de nombreuses reprises, j’ai vu M. Trépanier aller dans le bureau de Frank Zampino pour ressortir avec de nombreux dossiers», a affirmé sans hésitation Benoit Labonté.

M. Labonté, qui a pris sa retraite politique, témoignait par vidéo-conférence des Philippines, où il habite maintenant. Sans faire de déclaration fracassante, il s’est surtout attardé aux liens qui unissaient Trépanier et Zampino, qui sont tous deux accusés dans le scandale du Faubourg Contrecoeur.

«Ils étaient de bons complices», a dit M. Labonté, tout en ajoutant qu’officiellement, Trépanier n’avait aucun rôle dans les prises de décisions.

Dans une déclaration aux autorités, le témoin avait même affirmé que Trépanier était l’homme de main de Zampino.

Avec ce témoignage, la Couronne semble vouloir illustrer les liens entre les différents acteurs du scandale Contrecoeur, l’un des plus gros de l’administration de Gérald Tremblay à l’époque.

Selon la poursuite, Zampino aurait été au cœur d’un stratagème, de 2004 à 2008, qui a permis la vente d’un terrain de 31 millions $ pour la modique somme de 4,4 millions $ à Les Constructions Frank Catania.

Il était alors président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Outre Frank Zampino, Paolo Catania et quatre autres hommes sont notamment accusés de fraude, abus de confiance et complot. Il s’agit de Martin D’Aoust, André Fortin, Pascal Patrice et Pasquale Fedele. Ils sont accusés d’avoir mis en place un stratagème afin de favoriser Les Constructions Frank Catania durant le processus d’appel d’offres.

Trépanier, surnommé «Monsieur 3 %» en raison de la commission qu’il aurait demandée à des entrepreneurs sur des contrats publics, est aussi accusé dans cette affaire, mais il subira son procès séparément en raison de problèmes de santé.