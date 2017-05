Dernier tour de piste tragique pour Bijou

Rien ne lui ramènera Bijou, son terrier du Yorkshire qui l’accompagnait lors de ses spectacles de magie et qu’il considérait comme son enfant, mais Domenico Gatto poursuit l’école primaire Socrates-Désmosthène de Laval où son chien a été écrasé à mort.

M. Gatto offrait des tours de magie aux enfants en octobre 2015 quand l’accident s’est produit. Lors d’un de ses numéros, il transforme ses colombes en petit chien au plaisir des enfants.

«Ensuite, j’ai mis Bijou dans sa boîte de transport semi-rigide et j’ai continué le reste du spectacle. J’ai demandé à plusieurs reprises aux enfants de ne pas rester près de mon stock. Puis, j’ai entendu un enfant dire que ce n’était pas un vrai chien», a raconté Domenico Gatto à TVA Nouvelles.

Le commentaire l’intrigue et il jette un œil à Bijou. «Il était un peu écrasé, je l’ai appelé, il n’a pas bougé. Ce n’était pas normal. J’ai sorti Bijou, il était plein de sang et ça coulait par terre. Il était mort, je l’ai rentré dans sa cage. Ça m’a coupé les jambes, j’étais très ému», détaille le magicien.

Domenico Gatto dit que personne n’a vu ce qui s’est passé. Il choisit de composer le 911. «On m’a dit que les enfants ont 12 ans et moins et d’appeler le vétérinaire, qu’ils ne pouvaient rien faire.»

L’homme décide alors d’intenter une poursuite contre l’école. Cette dernière lui propose une entente à l’amiable, mais M. Gatto décline l’offre. Il se tourne vers la Cour des petites créances et réclame 15 000$ en dommages, le montant maximal pouvant être demandé à ce tribunal, puisqu’il doit se passer de son animal de compagnie des huit dernières années.

«Il faut comprendre que ce n’était pas un outil de travail. On n’a pas d’enfant, c’est notre enfant. On a braillé durant des jours. On a acheté un autre Yorkshire. C’était un revenu supplémentaire. J’ai dû annuler certains spectacles. Ça me coûte plus de 15 000 dollars», précise M. Gatto.