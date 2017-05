Des animaux d'un zoo évacués en raison de la crue des eaux

L’entreprise Zoo Académie de Nicolet a entrepris une opération pour évacuer plusieurs de ses animaux dont les enclos ont été inondés par le débordement du fleuve Saint-Laurent.

Zoo Académie accueille une soixantaine d’animaux sur ses terrains de Nicolet au Centre-du-Québec. Mardi matin, plusieurs installations de l’entreprise ont été inondées. «Nous avons de l’eau jusqu’aux hanches à certains endroits. Nous avons deux louves en gestation qui vont mettre bas très bientôt. Ça fait déjà trois fois qu’on doit les surélever parce que l’eau ne cesse de monter», a raconté la directrice générale, Carolyne Métayer-Dallaire.

gracieuseté, Zoo Académie

L’entreprise a besoin d’aide pour mettre les animaux en sécurité et transporter du sable pour rehausser le terrain afin de tenter de garder les animaux au sec. «Si on pouvait avoir d’autres paires de bras, on les prendrait», a dit Mme Métayer-Dallaire.

L’entreprise surveille la situation de très près et espère que le niveau de l’eau ne montera pas trop dans les prochains jours. «C’est très difficile de transférer des loups. Pour l’instant, un seul a dû être relocalisé. Les deux louves en gestation et deux autres mâles ont pu demeurer à leur place. Ils ont dû être mis plus haut puisqu’il y a de l’eau dans leur enclos», a dit Mme Métayer Dallaire.

Zoo Académie existe depuis trois ans et accueille des passionnés d’animaux de partout dans le monde pour qu’ils puissent vivre une proximité unique avec les animaux qui ont été élevés pour ne plus craindre l’humain.