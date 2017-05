Des contrats de 375 millions$ pour la montréalaise CAE

L’entreprise montréalaise CAE a annoncé mardi la signature de plusieurs contrats de formation concernant ses simulateurs de vol, des commandes qui atteignent une valeur globale de 375 millions$.

C’est au salon World Aviation Training Conference and Tradeshow (WATS), qui bat son plein à Orlando, en Floride, que le dévoilement a été fait.

Les contrats et ententes pour des solutions de formation en matière d’aviation commerciale ont notamment été ratifiés avec Scandinavian Airlines de la Suède, Ethiopian Airlines de l’Éthiopie, Korean Air de la Corée du Sud et Donghai Airlines, un nouveau client chinois.

Selon CAE, les commandes effectuées au quatrième trimestre comprennent l’achat de 11 simulateurs de vol, pour un total de 50 simulateurs vendus dans le cadre de l’exercice financier 2017. Les ententes portent aussi sur des programmes de formation complets d’élève-pilote à commandant de bord.

CAE a indiqué dans un communiqué que la demande croissante pour des pilotes de ligne professionnels explique tous ces contrats et toutes ces ententes, dont de nouveaux programmes de formation visant 380 pilotes professionnels, au cours des cinq prochaines années, avec un client en Asie, puis 100 pilotes professionnels avec un client au Moyen-Orient. Dans les deux cas, leur identité n’a pas été révélée par la direction de CAE.

«Nous continuons à voir une forte demande dans le marché de l’aviation commerciale, et ces ententes réaffirment la position de CAE en tant que partenaire de choix en formation reconnu mondialement», a dit Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE.

CAE compte 8000 employés travaillant dans 160 emplacements et centres de formation dans plus une trentaine de pays. L’entreprise forme plus de 120 000 membres d’équipage des secteurs civil et de la défense ainsi que des milliers de professionnels de la santé.