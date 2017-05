Des problèmes de taille pour reconstruire une étable

Le propriétaire de la ferme Gilbert et fils, dont l'étable a été incendiée en mars dernier à Saint-Henri-de-Taillon, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, rencontre des problèmes de taille pour reconstruire les installations.

Une série de règlements l'obligeront à rebâtir l’étable 1500 pieds plus loin, peut-être même davantage.

«Je le fais pour la relève, pas pour moi», a concédé avec le sourire Benoît Gilbert, 69 ans, qui compte quatre enfants et treize petits-enfants.

L'étable qui abritait plus de 140 vaches laitières a été rasée par les flammes le 25 mars dernier. Huit bêtes seulement ont survécu. Dès le lendemain, M. Gilbert avait exprimé sa volonté de reconstruire.

Un mois plus tard, le solage a été libéré des décombres, mais il ne pourra pas accueillir la future structure. Les normes environnementales, les règlements municipaux de Saint-Henri-de-Taillon et de la MRC Lac Saint-Jean vont contraindre le propriétaire à rebâtir l'étable beaucoup plus loin.

«Ils demandent [une distance de] 130 mètres de toute résidence pour 100 unités animales», a expliqué M. Gilbert, dont la terre fait 1200 acres.

«Ils me suggèrent de voir 10 ans d'avance, j'ai donc prévu 360 têtes», a-t-il ajouté.

C'est là que les choses se compliquent: les deux sites envisagés, l'un à l'ouest, l'autre plus près d'un lac, sont situés tout près d'un ruisseau.

«On ne peut construire comme on veut près d'un ruisseau, a-t-il dit. Un ingénieur agricole va venir m'expliquer la meilleure des options.»

Les deux silos sont restés bien en place, à une vingtaine de mètres de la route, mais ne pourront être intégrés à la future structure.

Saint-Henri-de-Taillon approuve évidemment la reconstruction, mais reconnaît que la tâche sera compliquée.

Le producteur, lui, n'a même pas l'intention de demander de dérogation mineure à quelque règlement que ce soit.