Disparition d'un jeune homme de Québec

Le Service de police de la ville de Québec est à la recherche de Dylan Boucher, 16 ans, disparu depuis le 17 avril dernier, après avoir quitté son domicile de Beauport.

Selon les premières informations, le jeune homme pourrait se retrouver dans les secteurs de Limoilou, Vanier ou la Basse-Ville de Québec. Les policiers affirment qu’il pourrait se déplacer à «longboard».

Dylan Boucher a les yeux et les cheveux bruns, mesure 6’2’’ et a une cicatrice verticale près du sourcil droit. Lors de sa disparition, il portait une veste à capuchon noire, une casquette rouge et un jean bleu pâle.

Toute information peut être transmise de façon confidentielle au 418-641-