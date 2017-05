Disparition d’une adolescente dans le secteur Côte-des-Neiges

Une adolescente de 16 ans est portée disparue depuis mardi matin dans le secteur Côte-des-Neiges, à Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du grand public pour la retrouver.

Selon les policiers, la famille de Véronique Clermont craint pour sa sécurité, car elle est atteinte d'autisme léger. Sa situation fait notamment en sorte qu’elle n’est pas toujours consciente du danger.

La jeune femme aurait quitté la résidence de ses parents peu après 9 h, mardi, et elle n’avait toujours pas été revue en début de soirée.

Véronique Clermont pèse 54,5 kg et mesure 183 centimètres. Elle a la peau noire, les yeux bruns et les cheveux noirs. Au moment de sa disparition, elle portait un chandail à capuchon de couleur inconnue, des jeans et un sac à dos de marque Vans.

Selon les policiers, elle aime particulièrement fréquenter un établissement Starbucks dans Côte-des-Neiges. Elle pourrait aussi se trouver dans les environs de l'avenue du Parc et à Saint-Mathieu-de-Beloeil, en Montérégie, où elle a de la famille.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.