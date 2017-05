Intact avale un concurrent américain

L’entreprise canadienne Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada, met la main sur la société américaine OneBeacon pour 1,7 milliard$.

Intact espère ainsi mettre au monde un nouveau chef de fil nord-américain de l’assurance spécialisée pouvant générer des primes annuelles de plus de 2 milliards$.

«OneBeacon représente un excellent partenaire stratégique pour Intact, car elle possède une vaste expertise dans les produits d'assurance commerciale et spécialisée et partage nos valeurs», a dit Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. L'opération a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises.

Le chef de la direction de OneBeacon, Mike Miller, s’est réjoui lui aussi de cette fusion: «Les deux sociétés sont déterminées à assurer une transition harmonieuse et sont impatientes de travailler à la croissance rentable de notre portefeuille de produits spécialisés».

À l’issue de cette transaction, les actionnaires de OneBeacon recevront une somme en espèces de 18,10$ US par action ordinaire, soit une prime de 14% par rapport au cours de clôture des actions de OneBeacon au NYSE de 15,89$ US au 1er mai 2017 et une prime de 15% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des 30 derniers jours.

La dette de OneBeacon d'environ 275 millions$ US demeurera toutefois impayée.

Rappelons qu’Intact compte plus de 12 000 employés au pays et assure plus de cinq millions de particuliers par l’entremise de ses filiales, dont Bélair direct. Ses primes annuelles s’élèvent à 8 milliards$.