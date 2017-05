Le magicien Domenico Gatto, qui poursuit pour 15 000 $ une école primaire de Laval où son chien a été écrasé à mort, réplique à ceux qui l’accusent de vouloir faire un coup d’argent.

«Je ne voulais pas poursuivre, a-t-il dit en entrevue avec Denis Lévesque. J'ai demandé à la directrice de parler quelques minutes aux enfants, juste pour leur dire que quand des choses ne vous appartiennent pas, il ne faut pas toucher, ça ne nous appartient pas. Et quand quelque chose comme ça arrive, nous, on a de la peine. . On a pleuré pendant des jours. On n'était pas capable de rester dans la maison vide et on a acheté un autre chien.»

À la fin d’un spectacle qu’il venait de donner à Socrates-Désmosthène, M. Gatto a trouvé son petit terrier du Yorkshire, qui faisait également partie de ses représentations, inanimé dans un sac de transport.

La commission scolaire a bien voulu tenter d’en arriver à un règlement, mais ce n’était pas suffisant, selon Franca Cuffaro, sa conjointe et son adjointe.

«Ils nous ont fait une offre, mais l'offre ne couvre même pas les frais de remplacement de chien et 15 000 dollars ne nous rendront jamais Bijou, a-t-elle ajouté. On a des frais qui ont été encourus et s'ils avaient au moins reconnu leur responsabilité... Il y a eu un manque de responsabilité de la part de l'école à cause de la surveillance des adultes.»

En attendant, Domenico Gatto essaie de dresser son nouveau chien pour pouvoir l’intégrer dans ses spectacles.

«Je suis en train de l'habituer devant les gens pour toucher, il ne jappe pas et il ne pleure pas, a-t-il expliqué. J'ai déjà fait un spectacle après 5 ou 6 mois qu'on l'a. Mais je ne veux pas le stresser trop, c'est un jour à la fois.»