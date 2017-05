La Caisse doit se retirer des paradis fiscaux, plaide un député libéral

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) doit se retirer des paradis fiscaux, estime le député libéral et président de la commission des finances publiques Raymond Bernier.

Le Journal de Québec a révélé mardi que la CDPQ a des placements de 26,2 milliards $ dans des compagnies enregistrées des paradis fiscaux. Pour Raymond Bernier, la situation est limpide : «on leur demande de mettre en place des mesures pour se retirer des paradis fiscaux», a-t-il lancé à l’entrée du caucus du PLQ.

Ce n'est pourtant pas le point de vue du ministre des Finances Carlos Leitao. «Je suis tout à fait à l’aise avec la politique de placement de la Caisse de dépôt. La Caisse opère de cette façon dans le meilleur intérêt de ses déposants, nous tous», a-t-il lancé.

Raymond Bernier a présidé la rédaction du rapport sur le phénomène du recours aux paradis fiscaux, qui a été appuyé unanimement par tous les partis de l’Assemblée nationale.

Dans ce document, les parlementaires demandent entre autres à la CDPQ de «réduire progressivement ses investissements dans les entreprises qui font de l’évitement fiscal abusif ou de l’évasion fiscale». Elle réclame aussi à la Caisse «d’exiger des entreprises dans lesquelles ses placements sont significatifs [...] de cesser d’avoir recours aux paradis fiscaux».

Au même moment, le rapport recommande au gouvernement du Québec de «se donner comme priorité dans sa politique étrangère de soutenir fermement la lutte contre les paradis fiscaux».

Pendant ce temps, de 2013 à 2016, la CDPQ a augmenté ses intérêts financiers dans les «pays fiscalement neutres» de 14,8 milliards $ à 26,2 milliards $. «Bien oui ça m’interpelle. Il y a trois recommandations qui les concernent dans le rapport», a lancé M. Bernier.

La CDPQ justifie cette pratique en arguant que comme caisse de retraite, elle ne paie pas d’impôt sur ses placements au Canada, aux États-Unis et dans certains autres pays. Elle peut parfois investir dans des «pays fiscalement neutres» pour conserver cet avantage dans des juridictions où elle n’a pas d’entente. Elle évite ainsi la double imposition de ces actionnaires, qui seront imposés lorsqu'ils retireront leur rente.

De son côté, le Parti québécois se range derrière les recommandations du rapport et estime que la Caisse devrait lutter contre l’évitement fiscal. «On est dans un mouvement mondial pour essayer de réduire et éliminer la distorsion majeure dans les économies de tous les pays, de l'existence de ces trous noirs de la fiscalité et le Québec doit s'inscrire là-dedans», a affirmé le chef péquiste Jean-François Lisée.

«Je pense que la Caisse ne va pas dans la bonne direction et devrait changer de direction», a-t-il déploré.