La Coalition urgence Port de Matane voit le jour

Une trentaine de gens d'affaires et des élus de Matane s'unissent pour exiger du gouvernement fédéral la reconstruction complète et rapide du Port de leur ville.

Selon la Coalition urgence Port de Matane, l'infrastructure portuaire est essentielle pour l'économie matanaise.

Le Port commercial de Matane génère 746 emplois directs et indirects, l'équivalent d'un emploi sur 15 dans la MRC de la Matanie. Les retombées économiques de l'infrastructure sont évaluées à 79 millions de dollars, de quoi confirmer que le port est essentiel à l'économie de Matane et à la survie de nombreuses entreprises. L'une de celles-là, c'est Tembec dont près de 80% de la production transite par le Port en direction de l'Europe et de l'Asie.

«On doit absolument naviguer pour se rendre chez nos clients. Donc le port pour nous, c’est la porte sur notre clientèle. [...] On est déjà en retard. Il faut que ça bouge pour qu’on puisse aller de l’avant,» indique le directeur de Tembec, Éric Gendreau.

L'étude commandée par la nouvelle coalition démontre aussi que si le Port de Matane n'est pas rapidement reconstruit afin d'assurer sa pérennité, 40% des entreprises qui l'utilisent devront fermer leurs portes et 25% devront se relocaliser.

«Le rayonnement et son importance stratégique dans le Saint-Laurent font que ce port-là est essentiel. C’est une infrastructure qui est vitale pour l’économie de la région,» souligne le maire Jérôme Landry.

L'état général du quai et sa capacité portante déficiente sont en cause. La nouvelle Coalition urgence Port de Matane veut rapidement un engagement du gouvernement fédéral à reconstruire l'infrastructure qui lui appartient. «Ce n’est pas un chèque qu’on veut, c’est un quai ! C’est à eux de prendre leurs responsabilités. C’est à eux de faire rapidement les travaux pour ne pas nuire au développement de la région,» ajoute le maire.

La durée de vie utile du Port de Matane est estimée à tout au plus 5 ou 6 ans.