La Santé publique évaluera le risque pour l’environnement

La Direction de la santé publique de Montréal (DSP) a été saisie du dossier des débris contaminés à l’amiante à la suite de l’incendie majeur survenu en novembre dernier au centre-ville.

TVA Nouvelles a obtenu confirmation que la DSP va se pencher sur le risque que le site pose pour l’environnement immédiat et pourrait ensuite émettre des recommandations ou même des avis afin que soient retirés ces débris.

C’est l’arrondissement de Ville-Marie, où est situé le quartier chinois, qui en a fait la demande à la Santé publique, en attendant que ne prenne fin la saga judiciaire opposant la Ville de Montréal et le propriétaire.

Quelques bâtiments ont été la proie des flammes il y a près de six mois dans un périmètre à l’angle des rues Viger et Saint-Laurent.

Selon les rapports d’expertise notamment publiés par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les débris qui s’y trouvent toujours sont fortement contaminés à l’amiante, au niveau le plus élevé qui soit.

Certaines sources avancent que les coûts qu’entraînerait la décontamination pourraient atteindre les 700 000$, une opération à laquelle s’oppose le propriétaire, vraisemblablement insolvable.

Étant donné que le système de gicleurs avait été désactivé bien avant que ne survienne le sinistre, les assurances se sont retirées du dossier.

Dans l’immédiat, la principale crainte des autorités est que du mazout puisse s’écouler de deux réservoirs qui sont enfouis sous l’amoncellement de débris avant de se retrouver potentiellement dans les égouts de la Ville.

Il y a également toute cette poussière d’amiante qui peut être soulevée par le vent et se propager autour de cet endroit, sans doute l’un des plus fréquentés dans la métropole. D’autant plus que la saison touristique doit débuter sous peu.