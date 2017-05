Le dollar canadien passe sous les 73 cents US

Le dollar canadien est passé mardi sous le cap des 73 cents US par rapport au dollar américain, son plus bas niveau depuis plus d’un an.

Notre devise est aussi en chute libre depuis la mi-avril par rapport à l’euro.

Le dollar est affecté directement par la chute des prix du pétrole observée depuis quelques semaines. Le baril de brut américain s’échangeait à 47,54$ US en milieu d’après-midi.

Les nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis aux producteurs canadiens de bois d’œuvre et la possibilité que le président Donald Trump rouvre l’Accord nord-américain de libre-échange pèsent aussi sur le huard.

Peu d’impact sur les voyageurs

Quoi qu’il en soit, ça ne risque pas trop de modifier les plans de vacances des Québécois pour cet été, selon Moscou Côté, directeur général de Voyages Constellation.

Monsieur Côté explique que les prix des hôtels dans le sud sont négociés en dollars américains. Mais l’impact sur le prix total d’un forfait n’est pas immense.

«C’est plus cher, c’est vrai : un tout compris à Cuba pour une semaine se vend 899$ plutôt que 799$. Mais une semaine de vacances dans un motel du boulevard Taschereau va coûter plus cher», illustre-t-il avec humour.

Selon M. Côté, ce sont les familles qui prévoient voyager aux États-Unis cet été qui risquent de ressentir le plus durement la baisse du huard puisque toutes leurs dépenses vont être en dollars américains : essence, hébergement et repas.

Les Québécois ont d’ailleurs délaissé la côte est américaine ces dernières années en raison de l’échange d’argent défavorable.

Moscou Côté s’attend à ce que plusieurs vacanciers profitent des festivités du 150e anniversaire du Canada pour passer leurs vacances au pays.