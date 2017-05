Le nouveau cours d'histoire du Québec et du Canada mal reçu

La Commission scolaire Kativik, qui fournit les services d’éducation à la population du Nunavik, n’y va pas de main morte dans sa critique du nouveau programme d’enseignement de l’histoire du Québec et du Canada développé par Québec.

«Le nouveau curriculum de l'Histoire de Québec et du Canada est inacceptable, déclare Alicie Nalukturuk, présidente de la Commission scolaire Kativik, dans un communiqué de presse ce mardi. Non seulement il offre trop peu de contenu autochtone, mais il a été élaboré à partir d'un processus de consultation qui reproduit un modèle historique d'oppression, lequel continue de supprimer la voix inuite.»

Kativik déplore en outre que le nouveau curriculum – destiné à tous les élèves québécois du secondaire y compris ceux du territoire desservi par Kativik - a été développé dans le cadre d’«un processus qui fait preuve d’un mépris total des recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation (CRV) et d’un manque d'intérêt manifeste de la part du gouvernement du Québec à s'engager auprès des Autochtones dans l’élaboration du contenu de l'éducation autochtone».

La commission scolaire inuite dit être d’autant plus déçue qu’au cours des mois de préparation du programme, elle «a investi des ressources et de l'expertise» et que la dernière version du curriculum à laquelle elle a eu accès ne reflète pas ses commentaires et ses recommandations.

«Dans sa version actuelle, le programme scolaire ne permet pas d'éduquer les Québécois au sujet de l'histoire commune que les Autochtones partagent avec les Québécois et les Canadiens non autochtones, déplore Mme Nalukturuk. Dans son rapport de 2015, la CVR a clairement identifié le besoin urgent d'éduquer les Québécois et les Canadiens au sujet des Autochtones. Malheureusement, l'examen du curriculum de l'histoire du Québec n'a pas été utilisé comme une occasion de le faire.»

La Commission scolaire Kativik demande maintenant au gouvernement du Québec de réagir rapidement, notamment en intégrant adéquatement l’histoire des Inuits au curriculum; en produisant du matériel pédagogique supplémentaire «qui reflète les recommandations, les idées et les commentaires des Inuits et d'autres Autochtones»; et en assurant «l'exactitude du contenu et des apprentissages du curriculum et des examens du ministère relatifs aux Inuits et aux autres Autochtones en la validant systématiquement auprès des Inuits et d'autres Autochtones».