Le retour du soleil... mais pour combien de temps?

Le retour progressif du beau temps mardi après le déluge de lundi donnera un coup de pouce aux rivières du sud du Québec, qui sont nombreuses à sortir de leur lit ou à menacer de déborder.

Dimanche et lundi, ce sont plus de 45 millimètres de pluie qui sont tombés sur Montréal et les environs, selon les données compilées par Environnement Canada. À Montréal, ce sont 159,8 millimètres qui sont tombés en avril dans la métropole.

Heureusement, malgré quelques averses dispersées, le beau temps devrait être de retour au cours de la journée de mardi, et ce, jusqu’à jeudi.

«Je pense qu’on est en manque de soleil, et je pense que tout le monde commence à être pas mal tanné du gris et du mauvais temps», reconnaît Denis Thibodeau, météorologue pour Environnement Canada.

Selon Environnement Canada, le répit amorcé mardi devrait malheureusement être de courte durée. La pluie devrait reprendre ses droits dès vendredi, et ce, pour toute la durée du week-end.

«Un autre système, très semblable à celui qui vient juste de passer, va commencer à affecter le sud-ouest du Québec vendredi, ou dans la nuit de jeudi à vendredi, et on prévoit une autre fin de semaine assez arrosée», prévient le météorologue.

Il faudra d'ailleurs prendre notre mal en patience, parce que «le soleil sera pas mal rare la semaine prochaine» également.