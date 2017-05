Les inondations perdurent et inquiètent dans plusieurs municipalités

Les riverains de Rigaud, dont les maisons sont entourées d’eau depuis plus d’une semaine, sont à nouveau sur un pied d’alerte, alors que de nouvelles précipitations sont attendues au cours des prochains jours.

Au moment où les niveaux d’eau commençaient à baisser ce weekend, les fortes averses de pluie à survenir lundi ont fait gonfler considérablement le niveau de la rivière des Outaouais.

Le répit n’aura été très long à Rigaud, particulièrement pour les citoyens résidant sur le chemin de la Pointe-Séguin. À 20h30 lundi soir, les niveaux d’eau ont augmenté dramatiquement.

«C’est l’enfer, on va passer au travers. On est des combattants, mais on ne peut pas se battre contre Dame Nature, fait qu’on prend son mal en patience, une journée à la fois», a expliqué Ross Watier, résident de Rigaud.

Le pire reste à venir, selon la représentante du maire et plus particulièrement pour la nuit de mercredi à jeudi, qui s’annonce critique.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Saint-André-d’Argenteuil, 49 maisons sont littéralement isolées de la voie publique en raison de la montée de l’eau.

En Outaouais, 300 personnes sont également affectées par des inondations.