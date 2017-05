Maison Jean-Eudes Bergeron d'Alma: rencontre avec la ministre Charlebois

La direction de la Coopérative de services à domicile Lac Saint-Jean Est, qui gère la Maison Jean-Eudes Bergeron d’Alma, devait rencontrer mardi après-midi la ministre déléguée à la Réadaptation, Lucie Charlebois, afin de lui donner l’heure juste au sujet du financement de cette ressource intermédiaire en déficience physique.

La réponse du gouvernement Couillard au sujet de la fermeture de la Maison Jean-Eudes Bergeron ne passe pas dans le milieu. L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec a même tenu à réagir.

La directrice de l'Association, Johanne Pratte, n’est pas d’accord avec la réponse servie par la ministre Charlebois. Cette dernière avait laissé entendre la semaine dernière qu’un problème administratif était relié à la fermeture, alors que la Coopérative de services à domicile Lac Saint-Jean Est invoquait plutôt un sous-financement de Québec.

L’Association maintient qu’il existe bien un sous-financement dans le domaine. C’est le modèle adopté par le gouvernement du Québec pour accorder de l’argent qui pose problème.

L'organisme prétend que ce modèle crée des distorsions, faisant en sorte que le financement n’est pas toujours adapté selon la lourdeur des patients. Des négociations ont lieu depuis deux ans avec Québec pour revoir ce financement, mais ces discussions n’avancent pas assez vite selon l’Association.

«Du côté de l’Association, plusieurs compromis ont été faits à la table de négociations. Du côté du ministère, ce qu’on déplore, c’est que la position de départ est toujours la même deux ans plus tard. Nous, on veut [aborder] les problèmes réels, ce qu’on voit sur le terrain», a dit Mme Pratte.

De cinq à six ressources du genre ont fermé leurs portes dans la dernière année au Québec, et dans certains de cas, c’est le manque de financement qui était en cause, selon l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec.

Au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, la priorité est encore accordée au déménagement des 20 résidents de la Maison Jean-Eudes Bergeron. Pour 18 d’entre eux, des ressources ont d’ores et déjà été identifiées, mais pour deux cas jugés plus lourds, les recherches se poursuivaient toujours mardi.