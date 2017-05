Montréal complètement cirque: entre vice et... jurons!

Décidément, Montréal complètement cirque prendra des airs irrévérencieux cet été. Non seulement la huitième édition accueillera deux propositions pour adultes, «Vice et vertu» des 7 doigts et «Limbo» du collectif australien Strut et Fret, mais c'est un juron qui en donnera le coup d’envoi: la création «Tabarnak» du Cirque Alphonse.

Après «Timber!» et «Barbu», la famille Carabinier-Lépine de Saint-Alphonse-Rodriguez dans Lanaudière a eu cette fois l’idée d’inviter le public à la première mondiale de son «chemin de croix anarchique» le 5 juillet à la Tohu, où les arts circassiens revisiteront le sacré au son «d’orgue et de musique trad», a-t-on appris mardi, alors qu’on a révélé les faits saillants des onze jours de festivité.

«Zkruv Lös - Velkome to Kouglistan» de la troupe canadienne Throw2catch est l’autre production qui sera offerte en primeur sous chapiteau. Les frères Gluminovitch débarqueront cette fois en famille élargie, avec la grand-mère et les enfants.«Il n’est pas encore minuit», complète la liste des spectacles-vedettes en salle de l’événement, qui braquera aussi les projecteurs sur deux spectacles gratuits à l’extérieur, «Minutes complètement cirque... numériques» et «Rouge».

En marge du dévoilement, la ministre du Patrimoine Mélanie Joly a annoncé l’octroi de 100 000 dollars $ à la Tohu, une somme allouée à la tenue du Festival.

«Des fleurons comme la TOHU enrichissent la scène culturelle canadienne par leur audace et leur dynamisme, tout en améliorant concrètement la qualité de vie des citoyens de leur communauté», a-t-elle dit dans un communiqué.