Risques d’incendie: rappel élargi pour des thermostats à tension

Santé Canada a élargi mardi son rappel visant des thermostats à tension défectueux qui peuvent causer un incendie.

Les produits concernés par le rappel ont été fabriqués en Chine et importés au Canada par une entreprise qui a depuis fermé ses portes. Ils ont été vendus sous les marques Stelpro, Garrison, Maison, NOMA, RONA et UPM.

Ils peuvent «surchauffer, émettre de la fumée et endommager le mur, ce qui représente un risque d'incendie pour les consommateurs», a écrit Santé Canada dans un communiqué, en précisant qu’on ne sait pas combien d’unités ont été écoulées au pays.

Santé Canada a indiqué qu’il s’agit de modèles portant les numéros de série HTM211, HTM311, HTM511, HTM611 et HTM621.

Du 20 juin 2011 au 25 avril 2017, Santé Canada a répertorié 56 incidents concernant l'utilisation de ces thermostats, tout en ne déplorant aucun blessé.

«Les consommateurs doivent cesser immédiatement d'utiliser les thermostats rappelés et contacter la compagnie de laquelle ils ont acheté le produit, l'importateur n'étant plus en affaires, a indiqué Santé Canada. Sinon, les consommateurs devraient retirer et jeter les thermostats conformément aux directives en matière de la mise au rebut de leur municipalité.»