Toute une surprise pour une actrice, fan de Madonna

Sarah Paulson était l’une des nombreuses vedettes présentes lors du Met Gala qui se tenait au Metropolitan Museum of Art de New York, lundi soir. Alors qu’elle se faisait prendre en photo, l’actrice d’American Horror Story a réalisé qu’elle se trouvait derrière Madonna. La situation a laissé place à une photo qui rentrera à coup sûr dans l’histoire du Met Gala - Sarah Paulson apparaissant bouche bée derrière la chanteuse.

Après s’être remise de ses émotions, l’actrice a ensuite approché Madonna et lui a proposé de tenir le châle qui faisait partie de sa tenue. Une fois l’évènement terminé, Madonna s’est rendue sur Twitter pour partager un cliché du moment où Sarah Paulson l’a aperçue en écrivant : « Hahaahhahahhaahahh. Je t’aime Sarah (Paulson)! », un message accompagné d’une série d’émois, dont un qui pleure de rire et des applaudissements.

Sarah Paulson n'a jamais caché son amour pour la chanteuse et avait révélé lors d’une courte série de questions/réponses avec le magazine Marie Claire, en 2016, que l’album de Madonna Like a Virgin était le premier qu’elle avait acheté. Elle a également confié lors d’une interview à Vogue la semaine passée qu’elle était plus qu’impatiente à l’idée de participer à l’évènement rempli de vedettes. « Je veux voir tout le monde ! Je suis excitée à l’idée de serrer des mains, et qu’on me serre la main aussi. C’est un véritable rêve », a-t-elle affirmé.

Ces derniers jours ont été chargés pour Sarah Paulson, qui a profité de New York avec sa compagne de 74 ans, Holland Taylor. Dimanche soir, elles sont allées voir la pièce A Doll House au Golden Theatre de Manhattan, New York, et l’actrice a ensuite partagé une photo sur Instagram avec deux Martinis, en l’accompagnant de la légende : « Meilleure journée avec ma chérie ».