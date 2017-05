Un autre enfant blessé à la piscine du motel Super 8

Le petit Nathan aime l’eau et il a voulu s’amuser dans la piscine du motel Super 8 de Trois-Rivières où sa famille passait le weekend à la fin mars, mais il a glissé et s’est ouvert le menton, d’après le récit que son papa a fait à TVA Nouvelles. Le gamin de 2 ans n’est pas le seul à s’être blessé à cet endroit comme le rapportait notre journaliste, hier.

«On a voulu leur faire plaisir le dimanche matin et aller une dernière fois à la piscine, Nathan suit déjà des cours de natation. Il est prudent et nous étions à proximité. Puis, il a perdu pied sur le bord de la piscine, c’est un accident», explique Patrick Chayer.

L’enfant tombe et se frappe la mâchoire. «ll saignait beaucoup. Nous avons demandé de l’aide à la réception. Les employées étaient stressées. On s’est fait seulement offrir des serviettes. On a demandé à appeler l’ambulance. C’était alarmant», informe le papa.

Place à l'amélioration

La famille a dû attendre à la réception où les gens circulaient. «On n’a pas été mis à l’écart, il n’y avait pas d’infirmerie». Le motel n’a semble-t-il pas de trousse de premiers soins.

Monsieur Chayer aime ce motel, mais déplore l’installation autour de la piscine pour empêcher les enfants de glisser et perdre pied. «Peut-être mettre des câbles, un caoutchouc, un coussin pour que ça soit moins coupant, plus sécuritaire pour tout le monde. Le bord de la piscine a un revêtement de métal.»

Il y a place à l’amélioration, poursuit-il. «Ce sont des enfants qui jouent qui ont du plaisir, il faut éviter qu’il y ait d’autres accidents», conclut Patrick Chayer.