Un imam canadien banni du Danemark

Six prédicateurs religieux étrangers, dont un Canadien, font partie d’une liste de personnes interdites de séjour au Danemark en raison de leur discours haineux, a fait savoir le gouvernement de ce pays scandinave mardi.

Dans un communiqué, la ministre de l'Immigration et de l'Intégration Inger Beinov Støjberg a indiqué qu’ils ne pourront plus entrer dans ce pays pendant deux ans pour des raisons d’ordre public.

Copenhague les accuse de vouloir saper la démocratie ainsi que les valeurs liées aux droits et libertés.

Bilal Philips, qui possède la nationalité canadienne, fait partie de cette liste. Il y a également deux Américains, deux Saoudiens et un Syrien. Un des Américains est pasteur américain anti-islam Terry Dale Jones, qui avait brûlé en 2011 un exemplaire du Coran.

«Le gouvernement n'acceptera plus que des prédicateurs viennent au Danemark pour prêcher la haine contre la société danoise et endoctriner les autres pour qu’ils commettent des gestes de violences contre les femmes et les enfants», a indiqué la ministre dans un communiqué.

Natif de Jamaïque et ayant grandi à Toronto, Bilal Philips est un imam chassé de plusieurs pays en raison de ses positions.

L’Allemagne l’avait expulsé en 2011 pour avoir présumément fait un discours à Francfort dans lequel il soutenait que les homosexuels devraient être exterminés. L’homme a également été interdit de séjour au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis.