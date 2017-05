Un pas de deux pour Marc Béland

Bien connu comme comédien depuis près de 40 ans, notamment pour sa participation au téléroman à succès «Annie et ses hommes» diffusé à TVA, Marc Béland renoue avec une passion moins connue du grand public: la danse.

Plus de 30 ans après avoir fait ses premiers pas au sein de La La La Human Steps, l’artiste réinterprétera le solo «Bailarina» de la chorégraphe catalane Sonia Gomez. Les représentations auront lieu du 3 au 6 mai à l’Édifice Wilder du Quartier des spectacles, à Montréal.

Marc Béland a eu une carrière bien remplie depuis sa sortie du Collège Lionel-Groulx en 1978. Présent au cinéma, à la télévision et au théâtre, le comédien a également évolué au sein de la célèbre troupe La La La Human Steps entre 1984 et 1989.

«J’ai toujours continué à pratiquer la danse, le mouvement, à bouger. J’aime danser, car cela permet de laisser parler le corps de façon inconsciente», a-t-il souligné.

C’est une rencontre déterminante qui le ramène dans le giron de la danse cette année: celle de Sonia Gomez, une chorégraphe catalane qui, depuis 2015, invite des artistes de tout horizon à réinterpréter son solo «Bailarina».

La chimie a toutefois tellement opéré entre les deux créateurs que le solo s’est métamorphosé en duo, «Bailarinas», sous les conseils de la metteure en scène Alix Dufresne. Le spectacle, présenté par l’Agora de la danse, sera donc composé du solo interprété par Sonia Gomez, suivi d’une improvisation solo de Marc Béland, avant de se conclure avec une danse à deux.

«Son solo consiste en huit consignes de danse très précises et moi j’en ai choisi une: je dois bouger de façon intéressante, a-t-il lancé en riant. Pour le duo, on essaie d’explorer comment on peut s’amuser avec son corps. C’est très ludique!»

Vieillir et danser

À 59 ans, Marc Béland aborde cette nouvelle création avec sérénité. «J’y vais avec mes limites, je n’essaie pas de faire dans la virtuosité technique. C’est sûr que j’ai encore pas mal d’énergie, plus que beaucoup de gens de mon âge, puisque j’ai passé ma vie à me garder en forme pour les arts de la scène», a-t-il dit.

Le comédien refuse toutefois de s’accoler l’étiquette de danseur, «un métier à part entière» qu’il ne pratique qu’occasionnellement. «Comme ce n’est pas mon vrai travail, je peux m’éclater d’une autre façon. C’est une manière différente de s’exprimer, qui ne passe pas par la psychologie, le texte ou un personnage, mais par des états corporels. Je m’amuse beaucoup», a-t-il raconté.

«Bailarinas» sera présenté du 3 au 6 mai, à l’Édifice Wilder.