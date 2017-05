Une Sherbrookoise réclame le statut de famille d’accueil de proximité

Une mère de Sherbrooke, en Estrie, lance un véritable cri du cœur. Comme des dizaines de familles au Québec, Johanne Poisson risque de tout perdre si le gouvernement ne lui confère pas rapidement le statut de famille d'accueil de proximité.

Sa bataille ne date pas d'hier. En 2012, Mme Poisson militait pour obtenir un peu de répit.

Son fils Meyer, 26 ans, est atteint du syndrome de Joubert. À la naissance, les spécialistes avaient prédit qu'il ne parlerait pas, qu'il ne mangerait pas et qu'il ne marcherait pas.

Aujourd'hui, il fréquente une école spécialisée pour adultes et vit avec sa mère. Lors du passage de TVA Nouvelles mardi, cette dernière lui a chuchoté à l'oreille: «Maman va toujours être à tes côtés. Je vais me battre pour toi. Tu es mon ange».

Johanne Poisson doit effectivement se battre pour pouvoir garder son fils auprès d'elle, sans risquer de tout perdre. Le mois prochain, elle n'aura plus aucun revenu. Québec refuse jusqu'ici de lui conférer le statut de famille d'accueil qu'elle réclame. Or, une famille d'accueil qui prend en charge un enfant handicapé reçoit autour de 40 000 $ par an.

«Ce n'est pas normal, il faut que la loi change», a soutenu Benoît Hallé, un ami de la famille.

Le 11 mai, huit familles de l'Estrie s'uniront pour lancer un message fort. Elles aimeraient bien pouvoir s'entretenir avec un représentant du ministère de la Santé, mais elles n'ont reçu jusqu'ici qu'un accusé réception.