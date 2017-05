Vers une croissance des exportations au Québec en 2017

L’année en cours et celle à venir seront excellentes pour les entreprises québécoises qui verront leurs ventes à l’international bondir, a prédit Exportation et développement Canada (EDC) mardi.

Selon la société d’État, la valeur des exportations québécoises grimpera de 5% dès cette année, puis de 7% en 2018. Cette hausse attendue s’explique par la faiblesse du dollar canadien, la reprise économique aux États-Unis et l’ouverture de nouveaux marchés.

Le moteur de cette croissance sera l’industrie aéronautique, qui devrait voir ses ventes bondir de 4% en 2017, puis de 18% en 2018. Les secteurs des mines, de l’équipement industriel et de la foresterie ont aussi un bel avenir devant eux, estime EDC.

L’organisme averti toutefois que la montée du protectionnisme au sud de la frontière et en Europe vient brouiller les cartes, mais que la demande en matière première sur les marchés émergents est à l’avantage du Canada.

«Risques, débouchés et conjectures composent le tableau. Les possibilités s'offrant aux entreprises sont parmi les plus intéressantes depuis la fin de la récession. Voici le message qu'EDC souhaite communiquer aux entreprises canadiennes: restez dans la course et décrochez les contrats auxquels d'autres ont renoncé», a exprimé Peter Hall, vice-président et économiste en chef chez EDC, dans un communiqué.

M. Hall a aussi souligné ne pas croire à la fin de la mondialisation. «C'est très peu probable: le coût en serait énorme et tout le monde devrait en payer la note», a fait valoir l’économiste.

Pour l’ensemble du pays, la hausse du prix des matières premières fera bondir la valeur des exportations de 6% en 2017, puis d’un autre 5% en 2018, a estimé EDC.