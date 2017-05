Wall Street finit en légère hausse avant Apple et la Fed

Wall Street a terminé mardi en très légère hausse, juste avant les résultats du géant informatique Apple et à la veille d'une décision de la Réserve fédérale américaine (Fed): le Dow Jones a gagné 0,17% et le Nasdaq 0,06%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a progressé de 36,43 points à 20 949,89 points et le Nasdaq, à dominante technologique de 3,76 points à 6095,37 points, accrochant de justesse un nouveau record en clôture. L'indice élargi S&P 500 a pris 2,84 points, soit 0,12%, à 2391,17 points.

À Toronto, l'indice S&P TSX s'est apprécié de 44 points pour finir la journée à 15 619,65 points.

Le géant de l'informatique Apple est la première capitalisation de la place new-yorkaise et devait publier ses résultats mardi après la clôture. Quant à la réunion du Comité monétaire de la Fed (FOMC), qui s'étend sur deux jours jusqu'à mercredi, elle devrait être «plutôt ennuyeuse puisque les attentes sont qu'ils vont laisser les taux d'intérêt inchangés», a jugé Bill Lynch à l'unisson des autres analystes américains.

Le communiqué qui marquera la fin de la réunion du comité monétaire de la Fed (FOMC) sera en revanche attentivement disséqué afin d'y trouver des indices sur la trajectoire de sa politique monétaire, notamment lors de la réunion suivante en juin.

La banque centrale américaine table jusqu'à présent sur deux relèvements des taux cette année, en plus du premier resserrement qu'elle a effectué en mars.

Chris Low prévenait: «quand personne ne pense vraiment à la Fed (...) le communiqué peut prendre les investisseurs par surprise».

En seconde partie de séance mardi, la Bourse et notamment les valeurs pétrolières et gazières, ont par ailleurs souffert du net recul des cours du pétrole, le baril ayant enregistré plus d'un dollar de baisse à New York.

Autre facteur peu engageant, cette fois pour la consommation, moteur de l'économie américaine, les ventes de voitures en avril ont connu un net recul, ce dont ont souffert les constructeurs.

Plus généralement, Wall Street a tendance à faire preuve d'attentisme au cours de la semaine de la publication des chiffres mensuels de l'emploi qui seront diffusés vendredi pour avril.