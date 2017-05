Absolution inconditionnelle pour une policière de Sherbrooke

La policière Caroline Landry du Service de police de la Ville de Sherbrooke a plaidé coupable à une accusation réduite d'entrave au travail des policiers, mercredi, au palais de justice de Sherbrooke.

L'événement remonte au 1er mai 2014, alors que Caroline Landry a heurté en fin de soirée une voiture stationnée en bordure de la rue King Ouest, à Sherbrooke. Plutôt que d'immobiliser son véhicule, elle a poursuivi sa route et décidé de s'arrêter environ 700 mètres plus loin. Ce n'est que près de trois heures plus tard qu'elle s'est présentée à l'hôpital et que le signalement aux policiers a pu être fait.

Les avocats au dossier en sont venus à la suggestion commune d'une absolution inconditionnelle. C'est qu'à la suite de l'impact, la policière Landry a souffert d'une commotion cérébrale, ce qui lui a occasionné des pertes de mémoire. À ce prononcé, la policière de 39 ans n'a pu retenir ses larmes.

«Mme Landry a été en arrêt de travail pendant un an pour traiter son traumatisme. Depuis, elle est confinée à des tâches administratives au sein de l'organisation policière. Elle a vécu un grand stress, en plus de toute la médiatisation de son affaire», a souligné son avocat, Alexandre Tardif.

D'autres sanctions?

Ce dernier a aussi indiqué que ce sera au comité de discipline du Service de police de la Ville de Sherbrooke de déterminer si la policière s'expose à d'autres sanctions.