Isaac Renquinha a commis un crime sordide en 2001. Il a violé avec un vibrateur Pierrette Charette, sa conjointe des 12 dernières années. La pauvre femme des Laurentides a succombé à l’agression et Renquinha a été trouvé coupable de meurtre prémédité et sentencié à 25 ans fermes. Mais voilà que le tueur veut sortir de prison et qu’il est entendu au tribunal en ce moment à Saint-Jérôme.

Le frère de la victime n’en revient pas. «Avec l’arrêt Jordan, on apprend qu’il manque des juges, et lui veut sortir. On lui trouve un juge toute de suite et le jury est là en dedans de quelques semaines. Tout est fait. Bingo! Il a le privilège d’avoir un juge, car monsieur veut sortir et pendant ce temps-là d’autres meurtriers sont libérés sans procès», fait savoir Sylvain Charette.

Isaac Renquinha s’adresse au tribunal afin d’obtenir la possibilité d’être entendu par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. M. Charette a été informé du procès de son ex-beau-frère et employé par la Sûreté du Québec, en mars dernier.

Femme amoureuse

«Le système est fait pour lui, il a tout, même des psychologues. Lui est entouré et nous, on ne l’est pas. On ne peut pas dire grand-chose devant le tribunal en ce moment. Lui a toutes les chances. Seize ans plus tard, nous sommes replongés là-dedans. Je ne veux pas qu’il sorte.»

D’après le Journal de Montréal, une femme amoureuse du détenu Renquinha est prête à l’héberger s’il est libéré, elle a confiance en lui.

«Il a seulement les cheveux plus courts, il n’a pas changé malgré les thérapies. Ce qu’il pense des femmes n’a pas changé non plus, c’est toujours la faute des femmes. C’était toujours ma sœur qui avait des sautes d’humeur. S’il sort de là. Il devait y avoir un pattern ...», laisse tomber Sylvain Charette manifestement préoccupé par la sécurité de la femme qui pourrait fréquenter le criminel.