Des résidents du quartier Laval-sur-le-Lac sont aux prises avec des inondations après que la rivière des Prairies soit sortie de son lit. La Ville a même déclaré l'état d'urgence.

«Ce n'est plus Laval-sur-le-Lac, c'est Laval-dans-le-Lac», ironise Sarah Leduc dont la résidence est complètement inondée.

«Il y a à peu près deux pieds d'eau dans la cave, il y a de l'eau tout le tour de la maison, on ne fournit pas. C'est quelque chose», ajoute la sinistrée.

gracieuseté, Sarah Leduc

gracieuseté, Sarah Leduc

gracieuseté, Sarah Leduc

gracieuseté, Sarah Leduc

gracieuseté, Sarah Leduc

gracieuseté, Sarah Leduc

gracieuseté, Sarah Leduc

gracieuseté, Sarah Leduc

















Alors que l'eau s'infiltre de partout, elle essaie de sauver ce qu'elle peut. Elle craint de perdre des dizaines de milliers de dollars de biens.

«On ne peut pas contrôler le débit d'eau, on essaye juste de dégager la porte de garage avant qu'elle défonce pour pouvoir sortir les choses de la maison parce que la maison est pleine d'eau», ajoute Mme Leduc.

Elle remercie les policiers et les pompiers qui leur sont venus en aide pendant la nuit. «Ils ont monté un muret, ils ne sont pas censés faire ça, mais ils l'ont fait. Ils ont vraiment été gentils, la police est venue aussi pour éclairer les pompiers», raconte-t-elle.

Elle dit avoir eu de la difficulté à rejoindre la Ville de Laval pour obtenir de l'aide. «On a appelé la Ville de Laval à plusieurs reprises, le 311 est engorgé, impossible d'avoir une ligne», déplore-t-elle.

En milieu d'après-midi, la Ville s'est présentée sur place et a promis d'envoyer de l'aide. «On attend, on est impatient, on a hâte que ça arrive, mais on est compréhensif, on comprend qu'on n'est pas les seuls dans la même situation», conclut Mme Leduc.