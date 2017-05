CGI rate la cible au deuxième trimestre

Le bénéfice de CGI a fondu au deuxième trimestre, passant de 282,7 millions$ l’an dernier à 274,4 millions$ en 2017, a annoncé l’entreprise mercredi matin.

Le fournisseur de services en technologies de l'information a enregistré des revenus de 2,72 milliards$ pour la période de trois mois qui s’est terminée le 31 mars, contre 2,75 milliards$ pendant le même trimestre l’an dernier. Cela représente une diminution de 0,9% des revenus. La plupart des analystes s’attendaient à ce que CGI réalise des revenus de 2,73 milliards$ et un bénéfice de 0,93$ par action. Celui-ci s’est plutôt établi à 0,91$.

La fluctuation des taux de change a eu un impact négatif de 178,6 millions$ sur les revenus, précise la compagnie montréalaise. «À taux de change constant, les revenus ont affiché une croissance de 5,6%», affirme-t-elle.

CGI a par ailleurs conclu de nouveaux contrats totalisant 2,7 milliards$. La valeur totale des contrats signés au cours des douze derniers mois atteint donc 11,5 milliards$. À la fin du mois de mars, le carnet de commandes de CGI totalisait 21 milliards$.

«Notre croissance interne continue de s'accélérer dans la majorité de nos opérations à l'échelle mondiale et nous procédons à des acquisitions stratégiques afin d'ajouter de l'expertise sectorielle ainsi que des solutions et des services numériques de pointe à notre vaste portefeuille», a souligné George D. Schindler, président et chef de la direction.