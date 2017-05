Contravention en pleines funérailles: la famille s'entend avec la SAAQ

L'histoire des deux contrôleurs routiers qui ont interrompu des funérailles au Lac-Saint-Jean pour remettre une contravention au conducteur du corbillard est maintenant réglée, au grand soulagement de la famille du défunt.

Deux mois plus tard, la famille de Saint-Thomas-Didyme a conclu une entente hors cour avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et sera indemnisée.

Dans sa mise en demeure, la famille réclamait 25 000 $ à la SAAQ et aux deux contrôleurs routiers pour cette cérémonie gâchée.

Le montant du dédommagement sur lequel les deux parties se sont finalement entendues demeure confidentiel.

«On a été écouté et entendu, a commenté le beau-fils du défunt, Alexandre Perron. C'est ça qui est important. Ce ne sont pas les sommes qui sont importantes. C'est vraiment ce qui s'est passé et on est satisfait.»

D'ailleurs, les plaintes en déontologie qui avaient été déposées par la famille contre les deux contrôleurs routiers n'iront pas plus loin. Ce dossier est également réglé.

Selon la famille, les mesures prises par la SAAQ à l'interne suffiront pour dissuader les agents d'agir de la sorte dorénavant.