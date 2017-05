Des citoyens de Trois-Rivières craignent le pire

Des résidents du secteur ouest de Trois-Rivières se préparaient eux aussi au pire mercredi en raison de la montée des eaux. Des citoyens venaient chercher des sacs de sable en disant craindre que le fleuve déborde et atteigne les maisons.

«Si ça monte d'un pied, ça va entrer dans la maison», a lancé un citoyen.

Quelques rues étaient déjà en partie inondées et la Ville de Trois-Rivières a pris les mesures qui s'imposent.

«On a bouché les puisards d'égout parce que si l'eau entre, il y a une surcapacité de pompage et ça fait en sorte que ça entre dans les résidences», a dit le maire Yves Lévesque.

Dans le secteur de l'île Saint-Eugène, la rue était fermée mercredi et quelques maisons étaient toujours isolées.

Les glissements de terrain préoccupent aussi les résidents et les autorités. On en compte plus de 45 en Mauricie jusqu'à maintenant.

La nuit dernière, les résidents d’une maison du secteur Pointe-du-Lac ont été évacués.

«Vers 22h30, on est sortis dehors et on a vu que le terrain commençait à s'affaisser. Le service incendie est venu et, pour notre sécurité, on a été évacués parce que l'eau et les vagues augmentaient», a raconté Noémie Baron, une sinistrée.

Le service incendie a indiqué qu’il compte continuer à sillonner les secteurs à risque.