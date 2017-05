Des pyjamas pour bébés dangereux retirés des tablettes

Des pyjamas pour bébés de marque Pekkle ont été retirés de la vente des magasins-entrepôts Costco au Canda, mais l’entreprise refuse de donner les raisons de ce retrait important.

Ces pyjamas très populaires sont jugés dangereux par l’entreprise.

Un incident suffisamment sérieux a motivé la multinationale à les retirer de tous ses magasins au Canada.

TVA Nouvelles

Ces vêtements pour enfants sont fabriqués en Chine.

TVA Nouvelles a tenté d’avoir la réaction de jeunes familles qui magasinent au Costco, mais notre journaliste s’est fait demander de quitter les lieux par des employés.

Les parents se disaient très inquiets, car plusieurs d’entre eux avaient encore en leur possession ces pyjamas.

«On a retiré la marchandise et on a averti Santé Canada et le fournisseur et puis on attend des indications de Santé Canada», a indiqué en entrevue Ron Damiani, porte-parole de Costco.

Malgré cette déclaration du porte-parole, Santé Canada affirme n’avoir jamais reçu de communication provenant de Costco pour un problème avec ces tenues de nuit.

Aucun test ou analyse ne peut être effectué sur ces items qui présenteraient un risque pour la santé.