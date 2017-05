Deux Québécoises expulsées d'un avion de United Airlines

Deux femmes de Québec ont porté plainte contre la compagnie United Airlines après avoir été expulsées d'un avion le 25 mars dernier.

À leur retour de Puerto Vallarta, les voyageuses ont changé de place avant le décollage pour prendre un siège vacant leur permettant de dormir dans ce vol de nuit.

L'agente de bord leur a demandé de retourner à leur siège, mais les deux femmes lui ont demandé pour quelles raisons.

Le pilote est alors intervenu et les a expulsées sur le champ de l'avion.

Lucie Rochette et Brigitte Gauthier sont revenues par leurs propres moyens à Québec presque deux jours plus tard. Elles ont porté plainte et réclament 2400$ chacune à titre de dédommagement.

