Élan de solidarité pour les sinistrés de Shawinigan

Les derniers jours ont été des plus éprouvants pour les sinistrés de Shawinigan où l'eau a inondé de nombreuses résidences.

Mercredi soir, l'aide s'est organisée dans le secteur Beau-Rivage alors qu'une quarantaine de bénévoles ont mis la main à la pâte.

L'initiative a été lancée via les réseaux sociaux par Philippe Bégin Garti. En moins de 24h, sa publication a été partagée à plus d'une centaine de reprises. Par dizaines, les gens ont répondu présents.

«Je suis très content de voir autant de bénévoles, sourit-il. On a tous un peu de temps libre dans la vie et ce soir, on a réussi à faire en 3h ce que deux personnes auraient fait en 10h!»

C'est en voyant les images sur les ondes de TVA Nouvelles qu'il a réalisé l'ampleur de la situation.

«J'ai vu à quel point ces gens étaient mal pris... ajoute-t-il. J'étais chez nous, au sec et au chaud. Je n'ai pas hésité à lancer cet appel à l'aide. C'est plaisant, car ici, il y a plein de gens que je ne connais même pas.»

Les scouts entrent la danse

L'équipe a doublé en quelques minutes seulement lorsque les jeunes du mouvement scout du centre-ville de Shawinigan se sont amenés sur place à leur tour.

«Ça fait mal au bras, mais on a fait une bonne action», lance un jeune homme visiblement fier de la besogne accomplie.

En quelques heures seulement, des centaines de sacs de sable ont été conçus et distribués.

«Les gens sont très reconnaissants, relance son jeune acolyte. On a fait une bonne action.»

Les scouts de Saint-Boniface ont fait la même chose en après-midi dans un autre secteur particulièrement touché.