Hémodialyse: cri du cœur sur la Côte-Nord

Après des années de démarches infructueuses, le député de René-Lévesque revient à la charge et demande au ministre de la Santé de doter sa région d'un service d'hémodialyse. Martin Ouellet déplore le fait que les deux seules MRC au Québec qui ne possèdent pas le service sont la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan, et par surcroît ces deux MRC se retrouvent à l'intérieur de son comté.

Le député a cité en exemple le cas de Lise Allicie de Forestville décédée en octobre dernier. Cette patiente devait parcourir plus de 500 kilomètres, trois fois par semaine pour avoir accès à ses traitements à Saguenay.

«Toutes les fois qu’on nous disait qu’on allait avoir une unité satellite chez nous, on nous disait que ça prenait quatre patients. Et moi, seulement en un été au Centre d’action bénévole, j’avais les 4 patients. Par manque de service, ils sont tous décédés. Ce n’est pas plaisant de dire aujourd’hui qu’on les a perdus ces gens-là», se remémore la directrice générale du Centre d’action bénévole Le Nordest, Hélène Brochu.

«On a assez vécu de drames humains sur notre territoire pour ne pas mériter ces services. Monsieur le ministre, ce n’est pas une question d’argent. C’est une question de cœur» a indiqué le député de René-Lévesque.