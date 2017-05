Jerry Seinfeld, Kevin Hart et Judd Apatow à Just For Laughs

Des stars américaines de la comédie débarqueront à Montréal cet été à temps pour la 35e édition du festival d’humour en anglais Just For Laughs, dont la programmation a été dévoilée mercredi.

Jerry Seinfeld, Kevin Hart et Judd Apatow sont les principales têtes d’affiche en provenance des États-Unis qui fouleront la scène du 12 au 31 juillet.

Pour son retour à Just For Laughs le 26 juillet, Jerry Seinfeld coanimera une soirée anniversaire pour Just For Laughs au Centre Bell avec l’humoriste français Gad Elmaleh. Une première expérience pour les deux comiques.

De son côté, Kevin Hart – qui connaît également du succès en tant qu’acteur – présentera «Eat My Short», une initiative regroupant les courts-métrages canadiens et américains les plus drôles. Le 27 juillet à l’Impérial, l’artiste en profitera pour répondre aux questions du public.

Quant au réalisateur et scénariste Judd Apatow, il renouera avec ses racines de stand-up grâce à quatre représentations de son nouveau spectacle à la Cinquième Salle de la Place des Arts, les 28 et 29 juillet. À noter que l’événement sera enregistré en direct pour la chaîne Netflix.

Sugar Sammy à l’animation

Après avoir parcouru les États-Unis et avant de s’installer à Paris pour une série de rendez-vous avec le public français, Sugar Sammy animera une soirée qui mettra en vedette des humoristes qu’il a rencontrés lors de ses périples à travers le monde.

Intitulé «Sugar Sammy’s International Videotron Gala», l’événement se tiendra le 28 juillet à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Les Galas Vidéotron seront d’ailleurs tous présentés à cet endroit.

L’Américain David Spade (26 juillet), les Canadiens Rick Mercer (27 juillet) et Howie Mandel (29 juillet) – juge à l’émission «America’s Got Talent» –, ainsi que l’Américaine Laverne Cox (29 juillet) de la série «Orange Is the New Black» seront tour à tour les maîtres de cérémonie.

La prévente des billets pour les différentes propositions est amorcée. La vente au grand public débutera vendredi à 10 h au hahaha.com où se trouve toute la programmation du festival.