La barquette EVOK de Cascades aux États-Unis

Cascades a annoncé mercredi l’arrivée d’un de ses produits d’emballage sur le marché américain, la barquette EVOK, une marque déposée.

Cette barquette en mousse de polystyrène contient un minimum de 25% de matière recyclée et est destinée à l’emballage d’aliments comme les viandes, les volailles, les poissons et les fruits de mer, ainsi que les fruits et légumes.

Lancée au Canada en 2013, la barquette EVOK est maintenant également fabriquée aux États-Unis afin de répondre aux besoins des entreprises qui cherchent à réduire leur impact environnemental.

Selon Cascades, la barquette EVOK permet de réduire de 15% à 20% les émissions de gaz à effet de serre, comparativement à la mousse de polystyrène traditionnelle.

En remplaçant ses barquettes en mousse de polystyrène traditionnelle par la barquette EVOK, Cascades affirme qu’elle pourra réduire son empreinte carbone d’un équivalent de 750 tonnes métriques de Co2 par an.

«Cette annonce renforce notre position de chef de file dans la fabrication d’emballages écologiques pour aliments frais et notre détermination à être un fournisseur de solutions de choix pour nos clients», a dit Luc Langevin, président et chef de l’exploitation du Groupe produits spécialisés de Cascades.