La création de jeux vidéo contre le décrochage scolaire

Pour la troisième année consécutive l’organisme Fusion Jeunesse, en collaboration avec Ubisoft, a proposé à des jeunes du secondaire de participer à la création de jeux vidéo. L’objectif: faire découvrir des métiers et lutter contre le décrochage scolaire.

Plus de 300 jeunes de 14 écoles au Québec ont eu la chance de participer, au côté de 15 mentors d’Ubisoft, à toutes les étapes de la création d’un jeu vidéo, de la conception en passant par la programmation et le dessin 3D.

Le résultat de ce projet, qui a duré sept mois, a été révélé, mardi, lors d’un grand gala où les élèves ont présenté leur travail devant un jury professionnel. Au total, 50 jeux vidéo ont été créés sur la thématique des contes et légendes, et tous sont disponibles gratuitement en ligne.

Des impacts positifs

«Produire un jeu vidéo est un processus exigeant qui fait appel à la créativité, à la collaboration, et à l’application de connaissances très variées : un terrain de jeu parfait pour exercer sa curiosité et peut-être même découvrir une passion», a affirmé Jean-Philippe Grou, directeur des communications à Ubisoft Montréal.

Pour Fusion Jeunesse, ce projet aurait des effets positifs certains. Il intégrerait des notions du programme, comme les mathématiques, le français, l’anglais et l’histoire. C’est aussi l’occasion pour les adolescents de trouver une motivation pour s’impliquer dans un projet et à l'école, apprendre le travail d’équipe, la communication et la résolution de problèmes.

Pour découvrir les jeux: www.fusionjeunesse.org/jeuxvideo/projets-2017