La moyenne des précipitations du mois de mai bientôt atteinte

Selon les prévisions d’Environnement Canada, les quantités de précipitations des derniers jours et celles à venir dans plusieurs régions du Québec atteindront la moyenne mensuelle de mai en entier, à peine la première semaine du mois écoulée.

Les tristes données pourraient également faire en sorte que le printemps 2017 au Québec se taille une place dans le top 10 des plus pluvieux, «depuis que l’on enregistre les données», a mentionné Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada. Ces nouvelles ne sont pas bonnes pour les nombreuses régions aux prises avec des problèmes importants d'inondations.

Avis à ceux qui cherchent le soleil, c’est ce jeudi qu’il faudra en profiter, puisque l’astre sera caché de nouveau jusqu’à mercredi prochain, selon les prévisions à long terme.

Par la suite, la fin de semaine se déroulera sous la flotte. «Dans la nuit de jeudi à vendredi, jusqu’à dimanche, on va avoir accumulé, à Québec et dans les régions plus au sud, le plus gros des précipitations», indique M. Bégin.

Durant cette période, le sud de la province recevra de 20 à 40 millimètres de pluie. Les régions des Laurentides, de l’Outaouais et le sud de l’Abitibi recevront jusqu’à 60 millimètres de pluie. À Québec, les précipitations atteindront une quarantaine de millimètres.

Ces nuages gris et ces gouttes de pluie qui persistent et minent le moral des Québécois s’expliquent par une succession de dépression, précise le météorologue.

«Il y a un dôme d’air froid en altitude, on a de l’air chaud en provenance du golfe du Mexique et les terres veulent se réchauffer au centre du continent. Donc, ça fait des situations de blocage de poches d’air froid aux mêmes endroits et pour générer des précipitations, il n’y a rien de mieux que ça», a précisé Jean-Philippe Bégin.

Dès la semaine prochaine, les précipitations, bien qu’encore présentes, seront moins importantes.