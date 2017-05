Le Jelly, la réponse aux cellulaires immenses

Vous en avez assez des cellulaires immenses?

La solution pourrait être le Jelly, un portable conçu par la compagnie Unihertz basée à Shanghai qui fonctionne sur le réseau 4G.

Son écran mesure 2,45 pouces de diagonale, contre 4,7 pouces pour le iPhone 7 ou 5,8 pouces pour le Samsung Galaxy S8 à titre de comparaison.

Il existe une version plus grande, le Jelly Pro.

Même s’il est petit, le Jelly offre toutes les commodités d’un téléphone Android de plus grand format. Il utilise même le système d’exploitation Android 7.0 Nougat et permet l’accès à toute une gamme d’applications. Sa mémoire interne de 16GB peut être doublée avec une carte mémoire externe. L’appareil offre deux caméras, une à l’avant et l’autre à l’arrière.

Mais le plus beau de l’histoire, c’est la durée de vie de la pile. Unihertz annonce une utilisation normale de trois jours entre deux recharges et de sept jours si le téléphone est allumé, mais non utilisé.

Le Jelly est disponible sur le site Kickstarter pour livraison en août prochain.